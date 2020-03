Le Premier ministre Nikol Pashinyan a remis un passeport arménien à Nourhan Boghos Josoupovitch

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a remis un passeport d’un citoyen de la République d’Arménie à Nourhan Boghos Josoupovitch âgé de 105 ans.

« C’est un grand honneur pour moi de vous délivrer le passeport du citoyen de la République d’Arménie. Vous êtes désormais un fier citoyen de la République d’Arménie », a noté le Premier ministre.

Le Premier ministre s’est entretenu avec M. Josoupovitch et a lui souhaité une bonne santé.

Nourhan Josoupovitch est né en 1915 en Turquie. Ils ont d’abord vécu avec sa famille à Istanbul, puis se sont installés à Ankara. Son père était marchand. Nouran Josoupovitch a reçu son enseignement dans une école italienne locale. Après avoir terminé ses études, il a travaillé quelque temps à l’ambassade d’Italie en Turquie. Au départ, il a travaillé comme secrétaire à la culture. C’est ainsi qu’il commence sa carrière diplomatique. Plus tard, il a travaillé à l’ambassade en tant que troisième secrétaire de l’attaché militaire, puis deuxième secrétaire, et a terminé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire.

À la retraite, il est parti pour l’Italie, où il a vécu quelque temps. Et il a déménagé en Arménie il y a des mois. Le grand-père Nourhan n’a pas d’enfants, sa mère et sa femme sont décédées et il vit maintenant en Arménie avec la famille de sa sœur.