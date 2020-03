Quelques jours après le début de son procès, Serge Sarkissian s’est rendu à Bruxelles

Quelques jours seulement après le début de son procès pour corruption, un tribunal d’Erevan a autorisé l’ancien président Serge Sarkissian à visiter Bruxelles et à rencontrer d’éminents politiciens européens, dont Donald Tusk, ancien haut fonctionnaire de l’Union européenne.

Sarkissian a signé un engagement de ne pas quitter l’Arménie lorsqu’il a été accusé de détournement de fonds en décembre. Il rejette les accusations pour des motifs politiques.

Sarkissian et quatre autres hommes ont été jugés le 25 février. Le procès a été ajourné jusqu’au 26 mars peu après son début.

Un avocat de Sarkissian, Amram Makinian, a déclaré vendredi qu’après la première audience dans l’affaire, lui et l’ancien bureau du président avaient demandé par écrit l’autorisation du tribunal pour une « visite de travail » de Sarkissian à Bruxelles « prévue à l’avance ». Le juge président, Vahe Misakian, a accédé à la demande, a annoncé maître Makinian au service arménien de RFE / RL.

Selon le porte-parole de Sarkissian, Meri Harutiunian, l’ex-président a été autorisé à s’absenter du pays du 4 au 7 mars.

Le Bureau du Procureur général a refusé de commenter la décision du juge. Il a seulement indiqué que la question aurait dû être discutée lors de l’audience.

La visite de M. Sarkissian a commencé jeudi par une rencontre avec Tusk, l’ancien président du Conseil européen, récemment nommé à la tête du Parti populaire européen (PPE). Le Parti républicain arménien de Sarkissian (HHK) est membre du groupement des principaux partis de centre-droit européens.

Selon Armen Ashotian, le vice-président du HHK, Sarkissian a informé Tusk des « récents développements politiques en Arménie » et a parlé des « dangers du populisme pour la démocratie ». Les deux hommes ont également discuté des « problèmes et défis régionaux », a écrit sur Facebook Ashotian, qui accompagnait l’ex-président pour ce voyage.

Plus tard jeudi, Sarkissian a eu un dîner-réunion avec deux membres du Parlement européen. L’un d’eux, Traian Basescu, a été président de la Roumanie de 2004 à 2014.

Pendant son séjour dans la capitale belge, M. Sarkissian a également visité le Wilfried Martens Center for European Studies, un groupe de réflexion du PPE, et a rencontré son président, l’ancien Premier ministre slovaque Mikulas Dzurinda.

Sarkissian, 65 ans, a gouverné l’Arménie de 2008 à 2018. Il a démissionné au milieu des manifestations de masse déclenchées par sa tentative de prolonger son règne d’une décennie. Les manifestations, connues sous le nom de « Révolution de velours », ont également été alimentées par la désaffection populaire face à la corruption généralisée du gouvernement.

Sarkissian a critiqué le gouvernement arménien actuel dans son discours lors d’un congrès du PPE en Croatie en novembre. Il a accusé l’administration du Premier ministre Nikol Pachinian de compromettre la démocratie et d’étouffer la dissidence dans le pays.

L’ex-président a été inculpé deux semaines plus tard. Il est accusé d’avoir accordé un traitement privilégié en 2013 à un ami et homme d’affaires de longue date, qui a coûté à l’État 489 millions de drams (un peu plus d’un million de dollars) de pertes.

Sarkissian et son parti accusent les autorités de le persécuter pour des raisons politiques. Les autorités chargées de l’application des lois et les alliés politiques de Pachinian le nient fermement.