Paris, 6 mars 2020 (AFP) - Le président de Debout La France Nicolas

Dupont-Aignan a prôné vendredi des « sanctions financières et commerciales »

contre la Turquie pour « mettre à genoux le régime turc » et tenter d’éviter

qu’il mette « le feu au Moyen-Orient ».

"L’Union européenne doit être ferme, on doit cesser de donner des visas aux

Turcs, on doit mettre des sanctions financières et commerciales contre ce

pays« , a-t-il souhaité sur RTL. Car »si on n’arrête pas Erdogan, on aura le

feu au Moyen-Orient et on aura un problème migratoire aigu« , a-t-il ajouté. »Plus d’importations de produits turcs, suppression des visas, et on peut

mettre à genoux le régime turc, très vite« , a-t-il insisté, en disant »regrette(r) que la France ait suivi l’Allemagne qui ne veut pas de sanctions

contre la Turquie pour des raisons de politique intérieure".

Le député s’est aussi prononcé pour "supprimer les aides (de l’Union

européenne) en milliards d’euros à Ankara qui se livre à un chantage, à une

collaboration avec les jihadistes, qui livre des armes en Libye et a massacré

les Kurdes".