Karen Vardanyan le propriétaire de « Grand Holding », à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, vient d’offrir la somme de 108 millions de drams aux femmes de l’Artsakh, mère de familles nombreuses. Ainsi chacune des 216 familles nombreuses de 6 enfants et plus (mineurs), recevra la somme de 500 000 drams d’aide, don de « Grand Holding ».

Karen Vardanyan se distingue régulièrement pour ses dons à l’Artsakh et à l’Arménie.

Krikor Amirzayan