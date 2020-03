L’énergie explosive du Collectif Medz Bazar au Pan Piper

Le 15 avril, à partir de 20h, le Collectif Medz Bazar jouera au Pan Piper.

Musiques de diasporas urbaines issue de traditions populaires nouvelles et anciennes, le Collectif chantent, dans leurs langues maternelles que sont le turc, l’arménien, l’anglais et le français, le récit d’un chez soi intérieur, habitué à l’exil, au métissage et au renouveau. Une musique multidimensionnelle, des chants d’amour, de justice et d’égalité, et une énergie explosive sur scène ! Créé à Paris en 2012, le Collectif Medz Bazar a produit à ce jour 3 albums.

Avec Shushan Kerovpyan : contrebasse, chant ; Marius Pibarot : violon, contrebasse, chant ; Ezgi Sevgi Can : clarinette, saxophone, chant ; Vahan Kerovpyan : percussions, accordéon, chant ; Elâ Nuroglu : percussions, chant ; Sevana Tchakerian : accordéon, synthétiseur, shvi (flûte arménienne), percussions, chant

En 1re partie : ALTAVOZ, qui distille une musique foutraque et psychédélique, inspirée des Balkans, de l’Afrique, du Moyen-Orient et du Bastringue, dans laquelle l’accordéon se mêle à l’orgue Farfisa, et la batterie aux klaxons et aux jouets. Une de ces formations qui racontent des histoires, une approche iconoclaste à la fois frondeuse, joyeuse et diablement entraînante !

Avec Jérôme Soulas : accordéons Farfisa ; Patrick Gigon : batterie foutraque, objets sonores ; Pauline Willerval : gadulka

15 euros en prévente – 18 euros sur place

Musiques urbaines de diaspora

Pan Piper 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris