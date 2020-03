Coronavirus : sept cas en Cisjordanie, fermeture de la basilique de la Nativité

Bethléem (Territoires palestiniens), 5 mars 2020 (AFP) - Sept personnes ont

contracté le nouveau coronavirus en Cisjordanie, selon les autorités

palestiniennes qui ont annoncé jeudi interdire pendant deux semaines les

séjours de touristes dans ce territoire occupé par Israël et fermer la

basilique de la Nativité à Bethléem.

Ces sept malades, premiers cas confirmés de coronavirus dans le territoire

palestinien, sont « actuellement soignés en quarantaine », a rapporté la

ministre de la Santé Mai Al-Kaila dans un communiqué.

C’est dans le secteur de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie, qu’ont

été identifiés ces cas de l’épidémie Covid-19. La basilique de la Nativité,

lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, y était fermée

jeudi, selon un journaliste de l’AFP.

« Des personnes contaminées ont visité la basilique », a indiqué à l’AFP Père

Asbed Balian, de l’Eglise arménienne, l’une des trois qui gèrent la basilique.

« Elle sera fermée pendant 14 jours et du désinfectant y sera pulvérisé ».

Ecoles, universités et mosquées étaient également fermées à Bethléem, selon

un correspondant de l’AFP. Le « marathon de Palestine », qui y était prévu le 27

mars, a été reporté.

C’est dans un hôtel près de cette ville palestinienne, visitée chaque année

par environ trois millions de personnes, que les premiers cas de coronavirus

ont été identifiés, selon le ministère de la Santé.

Des touristes grecs s’y étaient rendus fin février, et deux d’entre eux ont

découvert par la suite qu’ils étaient contaminés, a affirmé Imad Shahadeh, à

la tête du département de santé local, ajoutant que des cas suspects ont été

identifiés parmi les employés de l’hôtel.

Les autorités ont "décidé d’empêcher l’entrée de touristes et d’interdire à

tous les hôtels de toutes les villes de recevoir des étrangers (...) du 6 au

20 mars", a indiqué à l’AFP la ministre palestinienne du Tourisme Roula Maaya.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967 et contrôle tous les points

d’entrée vers le territoire palestinien.

L’Etat hébreu, où 16 cas de coronavirus ont été confirmés, a interdit

mercredi l’entrée sur son territoire, sauf à de rares exceptions, aux citoyens

français, allemands, espagnols, autrichiens et suisses non résidents afin

d’éviter la propagation du nouveau coronavirus.