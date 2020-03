Sur le territoire de l’Arménie, il sera interdit de produire des substances qui contribuent à la destruction de la couche d’ozone

En Arménie, il sera interdit de produire des substances qui contribuent à la destruction de la couche d’ozone. Lors de sa réunion du 4 mars en deuxième et dernière lecture, l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a amendé la loi sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les lois connexes.

Selon la vice-ministre de l’Environnement, Irina Kaplanyan, l’importation de matériaux appauvrissant la couche d’ozone sera interdite des pays qui n’ont pas signé les conventions pertinentes de Montréal et de Vienne. L’exportation de ces matières sera également interdite dans ces pays, et le transit de substances appauvrissant la couche d’ozone à travers le territoire de l’Arménie sera également interdit. « Ce paquet législatif réglemente en fait les restrictions sur la production, l’importation, l’exportation et le transit de substances qui appauvrissent la couche d’ozone », a expliqué Irina Kaplanyan, ajoutant que le paquet prévoyait une responsabilité en cas de non-respect des exigences du paquet de lois. La vice-ministre a rappelé que le 27 mars de l’année dernière, l’Arménie avait ratifié l’accord modifié du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

L’accord a été signé dans la capitale du Rwanda, Kigali, le 15 octobre 2016, et le dossier soumis est pleinement conforme aux documents internationaux spécifiés. Rappelons qu’en mars de l’année dernière, la vice-ministre a noté que depuis 1990, l’Arménie a choisi la voie pour maintenir la couche d’ozone et réduire les émissions de substances nocives dans l’atmosphère. Cette voie est due non seulement à la nature montagneuse de la république, qui entraîne une augmentation des rayons ultraviolets, mais aussi aux défis mondiaux auxquels l’humanité a été confrontée en relation avec le changement climatique. En 2010, la République d’Arménie a pleinement respecté ses obligations au titre de la première phase du programme, en vertu de laquelle les émissions de fluor et d’hydrocarbures chlorés ont été considérablement réduites. À l’heure actuelle, Irina Kaplanyan a poursuivi, la deuxième étape du programme se poursuit, dans le cadre de laquelle il est prévu d’abandonner complètement l’utilisation des hydrofluorocarbures. De plus, la deuxième phase du programme est mise en œuvre à un rythme plus rapide. Irina Kapalanyan a souligné que l’accord signé par 197 pays du monde à Kigali est le cinquième consécutif au titre du Protocole de Montréal. Il est prévu qu’en raison de son application dans le monde, les émissions de 105 millions de tonnes de substances nocives seront réduites. Il est prévu que d’ici 2100 la température de l’air dans le monde baissera de 0,4%. Pour l’Arménie, qui est un pays en développement, les délais de mise en œuvre des dispositions du document sont également fixés : d’ici 2014, le pays devrait réduire ses émissions de 10%, d’ici 2035 de 30%, d’ici 2040 de 50% et d’ici 2045 de 80 %. Rappelons que dans la capitale du Rwanda, Kigali, les représentants de 197 États qui ont signé le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ont convenu de limiter la production et les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les hydrofluorocarbures. Utilisés principalement dans les équipements de réfrigération et les climatiseurs, ces gaz sont beaucoup plus dangereux pour la couche d’ozone de la terre que le même dioxyde de carbone. Les premiers en 2019 à introduire des restrictions sont les États-Unis - le deuxième plus grand État du monde en termes d’émissions de polluants dans l’atmosphère. A partir de 2024, la Chine, leader de la pollution de la planète, commencera à prendre des mesures. Les pays espèrent pouvoir réduire le réchauffement climatique d’un demi-degré Celsius.

L’accord, qui implique les deux plus grandes économies du monde - les États-Unis et la Chine, divise les pays en trois groupes avec des termes différents, au cours desquels ils devraient réduire l’utilisation d’hydrofluorocarbures, dont l’effet de serre est 10 000 fois plus fort que celle du dioxyde de carbone. Aux termes de l’accord, les pays développés, dont une grande partie de l’Europe et des États-Unis, s’engagent à réduire progressivement l’utilisation des hydrofluorocarbures, à partir d’une baisse de 10% d’ici 2019 et de 85% d’ici 2036. Deux autres groupes de pays développés cesseront d’augmenter l’utilisation des hydrofluorocarbures d’ici 2024 et 2028, puis la réduiront progressivement. L’accord, auquel 197 pays ont adhéré, a couronné une série de mesures visant à lutter contre le changement climatique. Début octobre, l’accord de Paris sur le climat, conclu en 2015, a franchi le seuil important de ratification grâce au soutien de l’Inde, du Canada et du Parlement européen.