Rénovation des rues du quartier arménien

La municipalité de Jérusalem rénove et construit de nombreuses routes et entrées dans la ville.

L’un des projets consiste en la route de la porte de Jaffa, en passant par la porte de Sion vers le quartier juif.

Cette route est l’une des principales entrées de la vieille ville, ainsi que l’entrée principale du Patriarcat arménien. Les voitures et les petits bus peuvent conduire de la porte de Jaffa à la porte de Dung.

Le nombre de personnes, de résidents, de visiteurs et de touristes dans la vieille ville n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Les fêtes religieuses, les festivals et le marathon de Jérusalem attirent de grandes foules.

La surface de la route du Patriarcat arménien était devenue assez inégale, ainsi que les pavés de la zone piétonne devant la porte du monastère St Jacques.

La municipalité de Jérusalem a donc décidé de renouveler ces routes, une décision que le Patriarcat arménien a immédiatement approuvée. La municipalité prévoyait de rénover et de renouveler la route 24 heures sur 24 et de ne fermer que partiellement la route, de manière à ce que le quartier arménien reste accessible.

Fin janvier de cette année, après Noël arménien, la partie de la route du Patriarcat arménien en provenance de Kishle a été fermée, et l’entrée et la sortie étaient temporaires par la porte de Sion.

Après la fermeture de la partie entre la porte de Sion et le Patriarcat arménien - et de nos jours il n’y a pas de fermetures, et toute la route est accessible en voiture.

Les travaux routiers sont presque terminés, et le résultat est déjà beau. Devant l’entrée principale du monastère arménien, il y aura de la verdure et des bancs.

Nous vous tiendrons au courant.

Voici quelques photos des travaux en cours :