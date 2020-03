Commentaire du ministère artsakhiote des Affaires étrangères sur la déclaration du chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu

Question : Que pensez-vous de la déclaration du ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu lors de la rencontre avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE affirmant entre autres que le règlement du conflit du Karabagh « doit respecter pleinement la souveraineté, l’intégrité territoriale et les frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan »

Réponse : La Turquie n’est pas un acteur impartial dans le confit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh et ne peut de ce fait avoir un rôle objectif dans son règlement. La Turquie est l’alliée de l’Azerbaïdjan, c’est un fait. Dès 1988, depuis la formation du mouvement Karabagh et durant tout le conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh, la Turquie soutient ouvertement la partie azerbaïdjanaise.

De plus, en avril 2016 la Turquie a ouvertement contribué à l’agression militaire déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh en dépit des appels des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et de toute la communauté internationale à cesser immédiatement les hostilités. La politique de soutien inconditionnel d’Ankara à l’encontre de l’Azerbaïdjan contrevient à son statut de membre du Groupe de Minsk et sape tous les efforts des médiateurs internationaux tendant à un règlement définitif du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh.