Revue de la presse arménienne du 28 février 2020

L’Arménie ne fermera pas la frontière avec la Georgie malgré le premier cas de coronavirus qui y a été signalé/ La presse indique que lors de la réunion du cabinet, le gouvernement a discuté du premier cas de coronavirus signalé en Géorgie et a minimisé ses conséquences potentielles pour l’Arménie. Selon le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, avec un seul cas en Géorgie la situation épidémiologique n’a pas beaucoup changé. Le gouvernement a déclaré qu’il ne fermerait pas la frontière avec la Géorgie. La presse indique également que le Ministère arménien des Affaires étrangères a publié un avertissement aux citoyens arméniens leur demandant d’éviter de se rendre sauf en cas de nécessité absolue en Iran, en Chine, au Japon, en Corée et en Italie. D’après Joghovourd, à l’heure actuelle, 40 personnes souffrant de fièvre ou d’autres symptômes ont été hospitalisées en Arménie. Il n’y a cependant aucun cas confirmé de coronavirus en Arménie. Selon le quotidien, malgré les assurances des autorités, le public n’a pas beaucoup confiance dans la qualité du travail de surveillance des infections. Joghovourd avance que ces jours-ci, par voie aérienne et terrestre, différents citoyens entrent en Arménie qui peuvent être porteurs du virus. A la question de savoir quels contrôles sont appliqués à ces citoyens, le Président de la Commission permanent du Parlement sur les questions de santé et les affaires sociales, Narek Zeynalyan, a indiqué que si la personne a des douleurs ou de la fièvre, elle est hospitalisée et testée. S’il n’y a pas de douleurs, une fiche personnelle est remplie à l’aéroport et ensuite les polycliniques suivent la personne en faisant des prises de température pendant 14 jours. Selon Zeynalyan, la probabilité d’infecter une autre personne pendant la période d’incubation est minime. Joghovourd s’interroge sur la qualité et la responsabilité avec lesquelles sont menés les contrôles de 14 jours.

L’Arménie va participer aux exercices de l’OTAN en Géorgie/ La presse indique que le Ministre géorgien de la Défense, Irakli Gharibashvili, qui est en visite officielle en Arménie, a déclaré que l’Arménie avait accepté de participer à de nouveaux exercices militaires de l’OTAN qui auront lieu en Géorgie en septembre. Il a fait part de son espoir qu’à l’avenir, la partie arménienne continuera à participer activement à de tels exercices. Le Ministre arménien de la Defense, quant à lui, n’a fait aucune mention de la participation arménienne aux prochains exercices. Il a plutôt souligné l’importance d’un plan de coopération militaire entre l’Arménie et la Géorgie pour cette année, signé par les deux ministres de la Défense. Gharibachvili a également été reçu par le Premier ministre, Nikol Pachinian.

Aucun des juges de la Cour Constitutionnelle n’a pris de retraite anticipée/ La presse indique que l’offre du gouvernement proposant aux juges de la Cour Constitutionnelle de prendre des retraites anticipées (cf. revue du 11 décembre 2019) a expiré le 27 février. Aucun des juges n’a accepté cette offre.

Le communiqué du Ministère arméniens des Affaires étrangères à l’occasion de l’anniversaire des pogroms anti-Arméniens à Sumgait/ La presse rend compte du communiqué du Ministère arméniens des Affaires étrangères (MAE) publié à l’occasion de l’anniversaire des pogroms anti-Arméniens à Sumgait. Selon le MAE l’atrocité de Soumgaït a été le premier crime de masse basé sur l’identité en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D’après le MAE, les pogroms de Soumgaït ont marqué le début du conflit du Haut-Karabakh, « lorsque l’Azerbaïdjan a répondu à l’appel pacifique du peuple du Haut-Karabakh à l’autodétermination par des violences de masse et des pogroms d’Arméniens. Cela a en fait également constitué l’essence du conflit du Haut-Karabakh : assurer la sécurité du peuple du Haut-Karabakh par l’exercice de son droit à l’autodétermination ».

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie