Les militaires Arméniens sont prêts à faire face à toute attaque aérienne

Le ministère arménien de la Défense a informé que du 2 au 4 mars s’est déroulé au sein d’une unité militaire une formation et contrôle des capacités des militaires chargés de la défense aérienne. Lors de ces journées, le niveau de réaction des soldats et de l’utilisation du matériel militaire anti-aérien furent mis à l’épreuve ainsi que la capacité de l’armée à faire face à des opérations militaires capable de mettre en déroute l’ennemi.

Les responsables militaires estiment que l’Armée arménienne est aujourd’hui à un haut niveau de perfectionnement et capable de gagner tous les défis en cas d’agression ennemie.

Krikor Amirzayan