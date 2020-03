Eglises arméniennes du Bengladesh à Singapour, de la Birmanie au Swaziland, témoins des communautés arméniennes aujourd’hui disparues

Les communautés arméniennes étaient jadis présentes dans les lieux les plus éloignés de la planète. Des communautés aujourd’hui disparues dans leur ensemble. Mais le site Yerkir.am avec Tabloid.am a recensé quelques églises arméniennes laissées par ces Arméniens aux quatre coins de la planète, du Bengladesh à Singapour, du Myanmar au Swaziland…

-L’église arménienne Sourp Haroutioun (Saint Pascal) de Dacca (Bengladesh)

Construite en 1781 à dans l’ancien quartier Armanutla à Dacca la capitale du Bengladesh, l’église arménienne Sourp Haroutioun est l’une des constructions les plus anciennes de Dacca. Elle fut inaugurée par l’évêque Yeprem qui devenait en 1809 Catholicos à Sainte-Etchmiadzine sous le nom de Yeprem I Tsorageghtsi. Aujourd’hui l’église est fermée. Pour y accéder, il convient d’obtenir une autorisation spéciale des autorités.

-L’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) de Singapour L’église Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) se trouve sur la rue Hill Street. Construite à partir de 1833 par la communauté arménienne et l’aide des autorités locales, elle est l’une des plus anciennes églises de Singapour. Elle est reconnue en tant que Patrimoine national par les autorités de Singapour et bénéficie de la protection de l’Etat. A l’époque de sa construction, la communauté arménienne comptait 44 personnes. La construction de l’église fut terminée en 1835 et inaugurée le 26 mars 1836.

-L’église arménienne Sourp Hovhannès Mguerditch (Saint Jean-Baptiste) de Myanmar (Birmanie) Construite en 1862 à Rangoon sur un terrain offert par le roi de Birmanie, l’église arménienne Sourp Hovhannès Mguerditch se trouve au numéro 77 de la rue Aoung Kyav. Selon le recensement de 1871-1872 la Birmanie -devenue Myanmar- comptait une communauté arménienne de 466 membres.

-L’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) de Sharjah (Emirats Arabes Unis) L’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) dans le quartier Yarmouk à Sharjah (Emirats Arabes Unis) est située à 300 mètres du ministère du Travail et des Affaires sociales des Emirats Arabes Unis. Construite en 1980 elle est fréquentée par les quelque 5 000 membres de la communauté arménienne des Emirats Arabes Unis.

-L’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) de Caracas (Venezuela) L’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur est construite en 1987 à Caracas capitale du Venezuela. Une salle attenante à l’église abrite l’école dominicale arménienne ainsi que la chorale. En 2001 fut inauguré près de l’église se trouve un mémorial dédié aux victimes du génocide des Arméniens. Le Parlement du Venezuela ayant reconnu le 14 juillet 2005 le génocide des Arméniens. La communauté arménienne du Venezuela s’est formée au 20e siècle par des Arméniens venant du Moyen-Orient, principalement de Syrie. La communauté arménienne du Venezuela compte près de 4 000 membres dont 1 000 vivent à Caracas.

-L’église arménienne Sourp Haroutioun (Saint Pascal) de Mbabane au Swaziland (Eswatini) L’église arménienne Sourp Haroutioun (Saint Pascal) de Mbabane au Swaziland (Eswatini) a été construite par le financement de Krikor Derbelian un survivant du génocide arménien de 1915. Lors du génocide, sa mère tenant son enfant de 20 jours a réussi à se réfugier à pied au Caire (Egypte). Mais sa mère devait mourir quelques mois plus tard. L’église fut construite en 1989.

Krikor Amirzayan