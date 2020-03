Le Kazakhstan a fermé ses ports de la Caspienne aux navires d’Azerbaïdjan et d’Iran pour cause de coronavirus

Le Kazakhstan a fermé momentanément ses ports de la Caspienne aux bateaux de l’Azerbaïdjan et d’Iran en raison de l’épidémie du coronavirus dont plusieurs cas sont recensés dans ces deux pays a indiqué Sputnik-Kazakhstan. La décision a été prise par les ministères kazakh de l’Industrie et de la Santé. Le personnel des deux ports d’Aqtaw et Kourik devant rester inactif en prévention d’une possible contagion provenant des navires étrangers. Par ailleurs il est interdit depuis le 5 mars aux citoyens iraniens d’entrer au Kazakhstan. Les vols entre Nour-Soultan et Bakou sont à l’arrêt et les voles entre Almaty et Bakou sont réduits au cinquième, ceux entre Aqtaw et Bakou au septième.

Krikor Amirzayan