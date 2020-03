Un émissaire américain appelle les Européens à soutenir davantage la Turquie

Istanbul, 5 mars 2020 (AFP) - Un haut responsable américain a appelé jeudi

les Européens à soutenir davantage Ankara en Syrie, où plus de 50 soldats

turcs ont été tués en février par les forces du régime syrien qui tente, avec

l’appui de Moscou, de reprendre le dernier bastion rebelle d’Idleb.

"Il y a diverses démarches diplomatiques que nous avons entreprises ou

pourrions entreprendre, y compris mobiliser les Européens", pour venir en aide

à la Turquie, a déclaré le représentant spécial des Etats-Unis pour la Syrie

James Jeffrey lors d’une conférence à Istanbul consacrée à la situation dans

la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

"L’un des principes partagés par le président (Donald Trump) et le Congrès

américain est celui de la nécessité d’un effort collectif, non seulement de la

part de la Turquie et des Etats-Unis, mais aussi nos alliés de l’Otan,

essentiellement les Européens« , a-t-il ajouté. »Nous sommes en train de pousser les Européens a contribuer d’une manière

significative. Je cite comme exemple la batterie de Patriot (système de

défense anti-aérienne) espagnole déployée en ce moment en Turquie sur la base

d’Incirlik. Nous voulons voir d’autres actions similaires de la part de

l’Otan", a poursuivi l’émissaire américain.

Le régime syrien, appuyé par Moscou, mène depuis décembre une offensive

pour reprendre la province d’Idleb, ultime bastion de rebelles pro-Ankara et

de jihadistes dans le pays ravagé par une guerre civile depuis 2011.

La Turquie a lancé une offensive d’envergure contre les forces du régime

syrien à Idleb après la mort le 27 février de plus de 30 soldats turcs dans

des bombardements aériens attribués au régime de Bachar al-Assad.

Cette escalade a fait voler en éclats un accord conclu à Sotchi en 2018

entre Ankara et Moscou pour faire cesser les combats à Idleb et y instaurer

une zone démilitarisée.

La Turquie, qui soutient des groupes rebelles, et la Russie, protectrice du

régime de Bachar al-Assad, collaborent étroitement depuis 2016 pour parvenir à

un règlement en Syrie en dépit de leurs intérêts divergents.

Mais le ton est monté ces dernières semaines entre les deux capitales qui

s’accusent mutuellement de violer l’accord de Sotchi, faisant craindre une

confrontation directe entre forces turques et russes à Idleb.

A l’issue d’une réunion à Bruxelles le 28 février, l’Otan, dont la Turquie

est membre, a offert sa solidarité et son soutien à Ankara après la mort de

ses soldats en Syrie, mais n’a pris aucun nouvel engagement concret pour aider

la Turquie.

- S-400, un « problème » -

M. Jeffrey a en outre affirmé que l’acquisition par la Turquie du système

de défense anti-aérienne russe S-400, inacceptable aux yeux de Washington en

raison de son incompatibilité avec les dispositifs de l’Otan, constituait un

obstacle à l’envoi d’une aide militaire américaine à Ankara, qui a notamment

réclamé des Patriot.

"Nous examinons les moyens de trouver une solution, mais pour le moment

cela pose un problème. Mais indépendamment de cette question, nous allons voir

ce que nous pourrons faire", a-t-il dit.

M. Jeffrey a enfin estimé que la Turquie et la Russie ne se dirigeaient pas

vers une confrontation directe à Idleb, tout en ajoutant en guise de mise en

garde que la "Syrie est l’endroit où même les meilleures intentions sont

contrariées par la réalité".