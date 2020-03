Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne : Un homme de défi

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne.

Après avoir mené une « visite illégale dans la région du Haut-Karabagh » (sic), le maire de Saint-Etienne a été placé sur la liste noire de Bakou en 2018. Voilà qui est loin de faire peur à Gaël Perdriau, qui avait signéavec la ville de Chouchi une charte d’amitié, avant qu’elle ne soit annulée par le tribunal administratif de Lyon un an plus tard car étant, selon ce tribunal, un « acte contraire à l’ordre public ou à la légalité ». Si la municipalité avait fait appel, l’argument principal avancé par son avocat à savoir que cette charte « ne présente pas les caractères d’un acte administratif », n’avait pas été retenu.

La 13e commune la plus peuplée de France est dirigée par le vice-président du parti des Républicains France Gaël Perdriau depuis 2014, année où il avait remporté la triangulaire au second tour avec 47,7% des voix devant le maire sortant socialiste Maurice Vincent (40,5%) et le candidat FN Gabriel de Peyrecave (11,79%). Cette année encore, Gaël Perdriau, 47 ans, fait figure de valeur sûre pour les Républicains, d’autant que le président de Saint-Etienne Métropole repart en campagne avec le soutien étonnant de l’UDI et du Modem.

A noter qu’on retrouve un Français d’origine arménienne sur cette liste : Jean-Pierre Kotchian, retraité de la police nationale et artiste-peintre-écrivain.