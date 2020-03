Le grand saxophoniste baryton Gary Smulyan au Duc des Lombards de Paris

Gary Smulyan est un grand baryton américain. Après avoir fait ses débuts au sein du big band de Woody Herman, il s’installe à New York en 1980. S’ensuivront des collaborations prestigieuses avec Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Chick Corea, Ray Charles ou encore Carla Bley. Son compagnon de route, le saxophoniste ténor Ralph Lalama, le rejoint sur la scène mythique du Duc des Lombards. Fred Nardin à l’orgue et le batteur Bernd Reiter viendront compléter le line up de ce Quartet de haut vol !

Gary Smulyan - Saxophone baryton / Ralph Lalama - Saxophone ténor / Fred Nardin - Orgue / Bernd Reiter - Batterie

Lundi 9 Mars à 19h30

Duc des Lombards - 42, rue des lombards - 75001 Paris

Tarif plein : 29 € - Tarif adhérent PJC : 26 €