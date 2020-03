Thierry Kovacs, maire de Vienne : « Avec vous, pour vous »

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Thierry Kovacs, maire de Vienne.

Il l’avait annoncé en septembre, lors du lancement de sa campagne électorale : Thierry Kovacs veut « faire encore progresser Vienne » lors d’un deuxième mandat de maire qu’il brigue, en développant « 95 nouvelles propositions » dans « six ambitions » : être « à la hauteur des enjeux écologiques », « rendre la ville plus accessible », faire « reculer l’insécurité et l’incivisme », encourager « le dynamisme et l’attractivité » du territoire, rester « solidaires et à l’écoute des habitants », et enfin favoriser « l’épanouissement de chacun ».

A noter que la ville de Vienne avait signé une charte d’amitié avec Hadrout en Artsakh, avant que celle-ci ne soit annulée en 2019. En 2016, Thierry Kovacs avait adhéré au cercle d’amitié France-Karabagh, assurant qu’il comptait continuer à faire vivre la charte d’amitié signée par son précédesseur Jacques Remiller : « C’est une décision que j’ai mûrement réfléchie mais qui tombait sous le sens. Au nom des liens étroits d’amitié que la Ville de Vienne entretient de longue date avec le peuple karabaghiote, et parce que je soutiens la détermination des habitants du Karabagh à vivre libres sur leur terre, à exister en tant que peuple souverain et désireux de construire une démocratie exemplaire, j’ai souhaité adhérer au cercle d’amitié France-Karabagh en présentant officiellement ma demande à son président François Rochebloine qui l’a acceptée », disait-il alors.

Sur la liste de cette quatrième ville la plus peuplée du département de l’Isère, on retrouve l’ingénieur en informatique Levon Sakounts, 33 ans et actuel adjoint à l’Education, et la créatrice de bijoux Hilda Dermidjian, adjointe chargée des Affaires sociales.