Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu : « Un bon bilan »

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Laurence Fautra, Maire de Décines-Charpieu.

Laurence Fautra (LR) brigue un nouveau mandat à la mairie de Décines, estimant avoir « un bon bilan ». « Comme vous, nous avons à cœur de construire une ville toujours plus dynamique, rayonnante, ouverte et respectueuse de l’environnement pour bâtir un avenir durable et responsable », explique-t-elle dans son programme qui a pour slogan « Décines Charpieu, c’est vous ».

Et dans cette banlieue lyonnaise, ce « vous » s’adresse également à la communauté arménienne très présente. C’est sur ce territoire qu’est implanté le Centre de mémoire de la culture arménienne. Et cette ville avait signée en 2017 une charte d’amitié avec Tchartar en Artsakh : la maire Laurence Fautra insistait alors sur la nécessité d’’une reconnaissance internationale de la République d’Artsakh et sur sa réadmission à la table des négociations avec l’Azerbaïdjan. « J’ai pris cette initiative afin de renforcer les liens déjà anciens qui lient Décines à l’Artsakh, à travers sa communauté arménienne. La Charte d’Amitié va nous permettre de formaliser et de donner une nouvelle ampleur aux collaborations que nous avons initiées avec Tchartar », expliquait-elle. Si la charte a été annulée il y a quelques mois par le tribunal administratif français, elle a toujours appuyé le fait qu’elle ne se laisserait pas intimider par cette décision. Elle était par exemple présente au grand meeting politique « en faveur de l’amitié entre la France et l’Artsakh » qui s’est tenu fin 2019 à Villeurbanne.

Sur sa liste, on retrouve le nom de Denis Djorkaeff, déjà élu à Décines.