Luc Carvounas, député et ancien maire d’Alfortville : Notre bien commun

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Luc Carvounas, député et ancien maire d’Alfortville.

L’actuel député du Val-de-Marne est également tête de liste dans la ville qu’il a gérée pendant 5 ans, Alfortville. Les préoccupations pour cette « petite Arménie » : l’écologie, l’éducation et la solidarité. Un programme engagé pour « notre bien commun ».

Il avait signé une tribune paru dans Le Monde en novembre 2018, dénonçant la présence d’Erdogan aux commémorations du 11 novembre. Et ce quelques mois après avoir été présent lors de la signature d’Alfortville - administré par Michel Gerchinovitz - d’une charte d’amitié avec Berdzor en Artsakh, avant qu’elle ne soit annulée quelques temps plus tard.

D’origine grecque, Luc Carvounas fait très souvent preuve de sa solidarité envers la communauté arménienne, étant présent à la plupart des événements communautaires organisés dans sa ville, ou même à Paris.

Dans cette liste citoyenne pour les prochaines municipales, on ne s’étonnera donc pas de retrouver en bonne position cinq membres de la communauté arménienne : l’agent sportif Garabed Khachikian à la troisième place, la responsable commerciale Deborah Zabounian à la 12e, l’ingénieur informatique Saro Mardiryan à la 15e, l’ingénieur aérospatial Frédérik Kosdikian à la 31e et la traiteur retraitée Marie Kabayan à la 34e position.