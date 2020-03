Rouben Mélik, conférence musicale Poète en Pays partagé à Sarlat

L’Amicale des Arméniens du Périgord - Printemps des Poètes 2020 présentent le 20 mars 2020 à 20h30 « Rouben Mélik-Poète en Pays partagé » à Sarlat, ancien évêché, 3, rue de Tourny 24200 Sarlat la Canéda.

Conférence Musicale « En pays partagé » Contée par Séda Mélik.

Passeurs de Poèmes : Nathalie Mélik et Claude Barbos

Chant, accordéon et violon : Sévane Stépanian et Yohan Rochetta (Groupe Lavach ’)

Rouben MÉLIK (1921-2007)

POÈTE EN PAYS PARTAGÉ

www.amisroubenmelik.com

Lauréat du prix Apollinaire dès 1948, des prix de poésie de l’Académie Française , du Grand prix de la poésie de la Société des Gens de Lettres en 1984, Rouben Melik s’inscrit durablement dans le paysage de la poésie française contemporaine par une œuvre importante, originale, marquée par une écriture lyrique savamment structurée et orchestrée .

La langue arménienne a bercé son enfance, la langue française a ciselé sa plume . Tantôt acteur, tantôt observateur, le poète est à l’écoute des bouleversements de ce monde mais au delà, ce qui domine cette œuvre est l’amour.

Robert Sabatier a écrit dans son Anthologie de la poésie française :

Dans la poésie de Rouben Melik il y a à la fois de l’amertume et de l’ensoleillement, de la musique des mots et de la peinture du réel, du rêve et de la raison, de la tragédie et de l’espoir.

Les diverses étapes qui ont jalonné sa vie permettent de découvrir un homme de son temps, un résistant, ami de grandes figures de la littérature : Paul Eluard, Louis Aragon, René Char, Andrée Chédid, Sédar Senghor ou Cioran.

Renseignements et réservation : 05.53.59.24.80 ou 06.87.61.33.15

Entrée : 10€