Concert de Sergey et Lusine Khachatryan à Paris

Les Grands Solistes / Philippe Maillard Productions présentent le concert de Sergey & Lusine Khachatryan le 20 mars 2020 à 20h30 à la Salle Gaveau, 45, rue La Boétie - 75008 Paris.

SONATES COMPLICES

Sergey Khachatryan, violon

Lusine Khachatryan, piano

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate pour violon et piano n°1 en ré majeur, Op. 12

SERGUEÏ PROKOFIEV

Sonate pour violon et piano n°2 en ré majeur, Op. 94a

CLAUDE DEBUSSY

Sonate pour violon et piano en sol mineur

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate pour violon et piano n°7 en do mineur, Op. 30

À quinze ans, il était le plus jeune lauréat de l’histoire du concours international Sibélius à Helsinki. À vingt ans, il remportait le Premier prix du Concours Queen Elisabeth à Bruxelles. Aujourd’hui, le jeune violoniste Sergey Khachatryan s’est imposé comme l’un des plus extraordinaires violonistes actuels. Après un concert en janvier 2019 aux côtés de Valery Gergiev et consacré à Chostakovitch, c’est dans un cadre plus intimiste que le prodigieux artiste arménien revient cette saison à Paris. Avec sa soeur Lusine, pianiste brillante et sa partenaire de musique de chambre favorite, ils consacrent leur immense talent à un monument de la musique de chambre : deux sonates pour violon et piano de Beethoven, célébrant à leur manière les 250 ans du compositeur. Ils les mettent en miroir avec la Sonate en sol mineur de Debussy, œuvre tumultueuse, mystérieuse et tendre et la très lyrique et élégante Sonate n°2 en ré majeur de Prokofiev.

Tarifs : 22 – 38 – 55 €

Réservations : 01 49 53 05 07, www.sallegaveau.com

www.lesgrandesvoix.fr, www.philippemaillardproductions.fr