Pascal Doll, maire d’Arnouville-les-Gonesse : Un homme énergique

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Pascal Doll, maire d’Arnouville-les-Gonesse.

Un homme « ayant encore de l’énergie à mettre au service de la ville » : c’est ainsi que se décrit lui-même le maire d’Arnouville-les-Gonesse. A la tête de la ville depuis novembre 2015 à la suite de la démission de Michel Aumas, Pascal Doll livre sa première campagne municipale pour sa réélection.

De l’énergie, celui qui souhaite rénover l’espace culturel Charles-Aznavour en a aussi déployer au cours de son mandat pour l’Arménie, notamment lors de la signature d’un charte d’amitié avec Chekher en Artsakh. « La Constitution française garantit que les collectivités s’administrent librement et leur attribue de nombreuses compétences décentralisées, y compris le droit de mener des actions internationales à condition qu’elles respectent les engagements internationaux de la France, s’était insurgé le membre du Cercle d’amitié France-Artsakh à l’annonce de l’annulation par le tribunal administratif du Val d’Oise. La Charte constitue une déclaration d’amitié qui invite à développer l’amitié entre leurs populations sur les terrains du sport, de la culture, de l’éducation, etc. Elle n’empiète en rien sur les compétences du pouvoir exécutif en matière de politique étrangère de notre pays ».