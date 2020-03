Spectacle de la Compagnie Yeraz « Le Rêve de Nos Montagnes »

Spectacle de la Compagniee Yeraz « Le Rêve de Nos Montagnes » le 7 mars 2020 à 20h30 au Le ! POC ! d’Alfortville (94140), 82 Rue Marcel Bourdarias - Parvis des Arts.

Pour ce nouveau spectacle, la chorégraphe Christina Galstian-Agoudjian a puisé son inspiration au plus profond de son vécu et de ses souvenirs.

C’est à travers l’un des symboles les plus puissants de la terre d’Arménie qu’elle nous invite à revivre le quotidien d’un peuple sous le regard bienveillant des montagnes de la terre des arméniens. Dans ce nouveau spectacle, les mouvements sont épurés, les rythmes et les sons se mélangent faisant jaillir des émotions entraînant le spectateur vers un voyage intérieur puissant.

La Compagnie YERAZ est le rêve de nos montagnes. Elle vous invite durant deux heures à rêver nos montagnes le Samedi 7 Mars 2020 à 20h30

Adresse :

Le ! POC ! d’Alfortville

82 Rue Marcel Bourdarias - Parvis des Arts

94140 Alfortville

Réservations :

01 58 73 29 18

Vous pouvez aussi réserver vos billets via le lien du site internet du théâtre

http://billetterie.pole-culturel.fr/

Nous vous attendons nombreux.

Venez rêver et voyager avec la Compagnie Yeraz.