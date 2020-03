Concert de la chorale Sahak-Mesrop de Marseille à la Paroisse d’Alfortville Sourp Bedros et Sourp Boghos, le 7 mars 2020 à 19h30. Eglise Notre Dame d’Alfortville, 3 rue Jules Cuillerier, 94140 Alfortville

A l’occasion de l’anniversaire des 90 ans de l’Eglise Saint Paul et Saint Pierre d’Alfortville, un concert exceptionnel sera donné par la chorale Sahak-Mesrop de Marseille sous la direction de maître Katchig Yilmazian. Programme : Komitas - E. Hovannessian - C. Aznavour - A. Bartevian.

Réservation : 06.83.49.45.22 (Victoria) / 06.16.53.55.75 (Diana)