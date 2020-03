François Pupponi, député et ancien maire Sarcelles : sur une liste Divers gauche

Le 22 février, lors du 76e anniversaire de la commémoration du Groupe Manouchian à Arnouville.

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur François Pupponi, député et ancien maire de Sarcelles.

Il a toujours fait preuve d’un engagement sans faille du côté de la paix et de la justice au Sud-Caucase. En mai dernier, le membre du Cercle d’amitié France-Arménie signait une tribune très relayée dans Le Monde suite à l’affaire Mekhitaryan, se demandant pourquoi l’Azerbaïdjan n’était pas exclu des compétitions internationales de football. Toujours présent aux commémorations du 24 avril, il avait également signé une charte d’amitié avec Martakert. En 2015, des journées françaises avaient été organisées sur place. François Pupponi s’y était rendu : « C’est une très belle culture. Nous allons pouvoir sensibiliser les Sarcellois à ce qui s’y passe. Après, chacun pourra se faire sa propre opinion. »

Ayant échoué à rassembler les candidats de gauche autour d’une seule candidature (cinq listes étiquetées à gauche ont été officiellement déposées !), François Pupponi a un temps pensé être lui-même tête de liste, se retirant par la suite s’il était élu pour continuer son mandat de député. Il a finalement décidé de figurer en 3e position sur la liste Divers gauche menée par son assistant parlementaire, François-Xavier Valentin. En 2e, on y retrouve Annie Perronet, première adjointe et membre du PCF.

A noter qu’il vient de sortir un excellent livre sur la montée de l’islam politique, craignant l’islamisation des banlieues telle qu’à Sarcelles. « Si on ne fait pas attention oui. La communauté musulmane est très importante et ne pose pas de difficultés. Mais les détenteurs de l’islam politique essaient de s’implanter un peu partout. Il y a un processus, que je vois monter depuis quelques années, qui prend maintenant forme », explique l’auteur du livre Les émirats de la République. « Je défends la communauté musulmane de France. Elle doit avoir toute sa place, mais la République ne la lui donne pas et ne dialogue pas avec elle, regrette-t-il. Il faut défendre l’islam en France, mais faire attention à la montée de l’islam politique. Emmanuel Macron doit parler aux musulmans de France et qu’il parle aussi du communautarisme. Ce sont deux choses différentes. » Une formidable apologie du véritable vivre-ensemble.