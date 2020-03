Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage : L’enthousiaste

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage.

Nathalie Nieson a toujours clamé haut et fort l’amitié des Péageois avec l’Arménie, et plus particulièrement la ville de Martouni en Artsakh avec laquelle elle avait signé une charte d’amitié avant qu’elle ne soit annulée par le tribunal administratif français. Elle affirmait ainsi, l’été dernier, avant une visite en Artsakh : « J’aimerais vous assurer de mon dévouement inébranlable à l’accord signé avec la ville de Martouni. Ce lien amical que nous avons établi entre la communauté du Bourg-de-Péage et la vôtre, est actuel plus que jamais et je souhaiterais que nous continuions à la développer ».

Je suis très heureuse de retrouver mes amis de l’amicale des arméniens lors de la fête des enfants, à l’occasion de la nouvelle année🤗 pic.twitter.com/DLEVnX6DMY — Nathalie NIESON (@nnieson) January 19, 2020

Elue en 2008 dès le premier tour avec 68,7 % des voix, la femme politique dans sa municipalité réitère l’exploit six ans plus tard en étant élue avec 59,6 % des voix lors du premier tour du scrutin. Jusqu’en 2017, elle a été députée mais choisit de ne pas se représenter aux législatives pour se consacrer à sa ville de la Drôme. Elle qui avait parrainée Benoît Hamon aux présidentielles a reçu pour ces municipales le soutien de La République en Marche, même si, au niveau local, elle reste convaincue qu’il ne faut pas faire de politique politicienne et affiche donc une liste « sans étiquette » pour 2020. « Je suis encore enthousiaste et j’ai l’énergie de poursuivre l’aventure », a-t-elle commenté en lançant sa candidature, sans surprise, fin 2019.