Nicolas Daragon de Valence : Si bien ensemble

Le 24 avril dernier © Krikor Amirzayan.

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Nicolas Daragon, maire de Valence.

« Si bien ensemble » : oui, ce slogan des municipales mis en avant par Nicolas Daragon pourrait être directement adressé à la communauté arménienne tant le maire de Valence est proche de celle-ci. Le président de Valence Romans Agglo et vice-présidence de la région Auvergne Rhône Alpes s’était rendu avec Laurent Wauquiez en Arménie fin 2019, et c’était loin d’être son premier voyage dans « ce pays extrêmement dynamique » d’après ses propres mots. D’ailleurs, il a souhaité y associer la dynamique de sa propre région : « Il ne faut pas penser que nous sommes dans un pays sous-développé, il ne faut pas penser que c’est un pays qui regarde en permanence en arrière. Ce n’est pas le cas, ce sont des gens qui regardent devant, qui se développent, il fallait qu’on aille y associer la dynamique de notre région à ce beau pays », disait-il à son retour d’Arménie il y a quelques mois.

Engagé, le politique inscrit sur la « liste noire de Bakou » l’est aussi auprès de l’Artsakh, lui qui est depuis 6 ans à la tête de cette préfecture de la Drôme qui avait signé une charte d’amitié avec Stepanakert, avant qu’elle ne soit annulée par la France.

A noter que sur sa liste, on retrouve Franck Diratzonian Daumas, homme de radio de 54 ans qui anime une émission de cuisine. Depuis 6 ans, il a parfaitement accompli son travail d’adjoint aux équipements socio-culturels et à la vie associative. Mais également Gayanée Markarian, jeune trentenaire diplômée de la faculté de droit à la Sorbonne. Trésorière de l’association des Amis du Centre du Patrimoine arménien, elle est également fondatrice d’un groupe de jeunes professionnels, le YP UGAB Valence. Ainsi que Nathalie Iliozer et Georges Rastklan.