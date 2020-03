Marlène Mourier à Bourg-les-Valence : L’engagée

Des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains en France. Nous avons posé quelques questions à des hommes et femmes d’origine arménienne se présentant à cette échéance électorale, mais nous souhaitons également mettre en avant certaines personnalités qui ont, de par leur parcours et leurs engagements (notamment au sujet délicat des chartes d’amitié), prouvé leur attachement à la cause arménienne. Pour que chacun n’oublie pas ces actions au moment de glisser un bulletin dans les urnes, selon sa propre échelle de valeurs...

Aujourd’hui, focus sur Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valence.

Cette ville de 20 000 habitants, quatrième du département de la Drôme, est jumelée avec Talin en Arménie, et ce n’est pas un hasard quand on sait que Marlène Mourier est la première magistrate de cette municipalité depuis 6 ans. Très engagée auprès de la cause arménienne, elle avait notamment courageusement envoyé un courrier en octobre dernier au président de la République, Emmanuel Macron, l’enjoignant à engager la France sur la voie du cœur et de la raison en reconnaissant la République d’Artsakh. Il faut dire son incompréhension à l’annulation de la charte d’amitié de sa ville avec Chouchi. La vice-présidente du Cercle d’amitié France-Artsakh va souvent effectuer des visites amicales et politiques dans ce pays qu’elle apprécie tant.

D’ailleurs, le slogan de sa campagne lui correspond parfaitement : « Marlène Mourier engagée ». C’est le 5 février dernier qu’elle a lancé officiellement sa candidature pour briguer son second mandat en tant que maire. La sécurité est au cœur des priorités de son programme, elle qui peut se féliciter d’avoir fait baisser la délinquance sur la ville (-13 % de délinquance de voie publique et -16 % de vols avec effraction) avec l’installation de caméras, le recrutement de policiers municipaux supplémentaires et le dispositif « voisins vigilants ».