Armen Sarkissian le président arménien : bienvenue dans ce nouveau monde Hamlet Mkhitaryan junior. Le grand football t’attend

« Bienvenue dans ce nouveau monde Hamlet Mkhitaryan junior. Le grand football t’attend ». C’est la phrase du président arménien Armen Sarkissian à l’annonce de la naissance d’Hamlet Mkhitaryan le fils d’Henrikh Mkhitaryan et de son épouse Betty hier. Le premier enfant de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan porte le prénom du père de joueur de l’AS Roma, Hamlet Mkhitaryan autre international arménien et ancienne gloire d’Ararat Erévan. L’annonce de la naissance du fils d’Henrikh Mkhitaryan a fait le tour de la planète. Tous les médias d’Arménie et de la diaspora ont fait un large écho à cet évènement attendu.

Krikor Amirzayan