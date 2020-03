Les citoyens d’Arménie et de Géorgie peuvent passer la frontière avec des cartes d’identité

Le déplacement des citoyens d’Arménie et de Géorgie est facilité dans des directions bilatérales, ils peuvent effectuer des visites avec des cartes d’identité, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une séance de questions et réponses avec le gouvernement à l’Assemblée nationale présentant les détails de sa visite en Géorgie.

« La visite s’est bien déroulée et je voudrais remercier Giorgi Gakharia et tous nos collègues géorgiens pour cette visite productive et impressionnante. L’Arménie et la Géorgie ont signé un mémorandum selon lequel les citoyens pourront traverser la frontière avec des cartes d’identité. Nous avons convenu que nous allons maintenant mettre en œuvre cet accord », a déclaré Nikol Pashinyan.