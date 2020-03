Tigran Avinian a reçu le nonce apostolique du Saint-Siège

Le 4 mars, le vice-Premier ministre Tigran Avinian a reçu l’archevêque José Avelino Bettencourt, nonce apostolique du Saint-Siège en Arménie (résidence à Tbilissi).

Tigran Avinian a noté que l’étroite coopération entre l’Arménie et le Saint-Siège est fondée non seulement sur les valeurs chrétiennes, mais également sur la similitude du patrimoine historique commun et des approches des différents défis du monde moderne.

Les interlocuteurs se sont déclarés convaincus que les efforts conjoints continueront de développer et de renforcer les relations bilatérales. Des visites réciproques de haut niveau jouent également un rôle important à cet égard.