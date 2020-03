Les opportunités de développement du marché des biocarburants ont été discutées au gouvernement

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une réunion sur le développement du marché des biocarburants en Arménie.

Ouvrant la discussion, le Premier ministre a déclaré : « Nous travaillons dans ce sens assez longtemps et avons étudié l’expérience mondiale, ou plutôt l’expérience de notre région. Nous avons envoyé des groupes de travail dans au moins un pays où les biocarburants sont largement utilisés dans les ménages, en particulier la méthode d’utilisation à des fins de chauffage. Et c’est dans le cadre de la discussion de ces questions que je trouve surprenant qu’il s’agit également d’une pratique répandue en Europe, c’est-à-dire dans les pays développés, même dans les pays du G7. Précisons de quoi nous parlons. Le fait est que les chaudières de chauffage ou les chaudières correspondant à ces paramètres sont désormais utilisées avec des biocarburants au lieu d’utiliser du gaz naturel ou des combustibles liquides. Dans ce cas, en disant des biocarburants, nous entendons des briquettes, des granulés. Bien sûr, il existe d’autres méthodes d’utilisation des granulés et des briquettes, et aujourd’hui nous allons essayer de comprendre dans quelle mesure nous considérons l’applicabilité de cette méthode en Arménie. En fait, en appliquant la méthode, nous entendons sa concurrence sur le marché par rapport aux autres méthodes que nous avons eues jusqu’à présent. Au moins, s’il s’avère que les chaudières à gaz ou les systèmes utilisés aujourd’hui pour le chauffage peuvent également être utilisés de cette manière, et que ce sera au moins aussi accessible à nos concitoyens que les versions disponibles aujourd’hui, ce sera une nouvelle assez intéressante pour nous. »

Le ministre de l’Environnement Erik Grigorian a évoqué les travaux préliminaires réalisés pour étudier les perspectives de développement du marché des biocarburants en Arménie. Il a présenté une analyse comparative des technologies des biocarburants pour la production de briquettes et de granulés, les principaux avantages, le rapport coût / fécondité, la compatibilité / substitution avec d’autres types de combustibles, les matières premières nécessaires à la production. Selon le ministre, le développement du marché des biocarburants peut être un changement important dans le développement du système de chauffage civilisé grâce à l’introduction de technologies modernes, la réduction de l’exploitation forestière illégale et des incendies, la fourniture de besoins de chauffage de la population, la création d’emplois et la sécurité énergétique. Il a noté qu’un examen complet de la faisabilité du projet et de l’évaluation financière sera présenté dans les prochains mois.

La réunion a porté sur l’applicabilité des briquettes et des granulés en Arménie, ainsi que les possibilités de former une chaîne active producteur-consommateur, les variantes de modèles commerciaux rentables, les mécanismes de participation de l’État.

Le Premier ministre a chargé les responsables des départements concernés d’élaborer un ensemble de recommandations pour chacune des questions en discussion et de les présenter avec une évaluation complète du programme.