Le général Artak Davtyan s’est rendu en inspection au front

Le général Artak Davtyan le chef d’état-major des forces armées arméniennes s’est rendu le 4 mars en visite d’inspection et de travail auprès de la 3e unité militaire arménienne a indiqué le ministère arménien de la Défense. Artak Davtyan a fait le point sur la situation aux frontières, la préparation militaire des soldats Arméniens et des commandements, les travaux d’ingénierie et de consolidation au front. Le général Artak Davtyan a également pris connaissances des travaux et donné des instructions aux officiers et responsables militaires.

Krikor Amirzayan