Nouveau mandat d’arrêt à l’encontre d’un célèbre homme d’affaires

Mercredi, les autorités chargées de l’application des lois ont demandé à un tribunal d’Erevan de délivrer un nouveau mandat d’arrêt à l’encontre d’un homme d’affaires arménien de premier plan qui a été autorisé à recevoir des soins médicaux à l’étranger après avoir été inculpé il y a plus d’un an.

L’homme d’affaires en question, Samvel Mayrapetian, a été arrêté en octobre 2018 pour avoir `` aidé ’’ a l’existence de pots-de-vin à grande échelle allégués par une autre entrepreneure, Silva Hambardzumian.

Hambardzumian a affirmé avoir transféré des millions de dollars en espèces aux anciens présidents Robert Kocharian et (...)