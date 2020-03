Le Karabagh toujours plus libre que l’Azerbaïdjan, selon un chien de garde américain

Le Haut-Karabagh reste un territoire « partiellement libre » avec un système politique plus démocratique et pluraliste qu’en Azerbaïdjan, a déclaré Freedom House dans une enquête annuelle publiée mercredi.

Le groupe américain des droits de l’homme a également assuré que la Révolution de velours de 2018 en Arménie avait contribué à un plus grand respect des « droits politiques » et des « libertés civiles » au Karabagh.

« L’ouverture politique en Arménie qui a commencé avec l’ascension à long terme de Nikol Pachinian au poste de premier ministre en 2018 a eu un effet positif sur le territoire contesté du Haut-Karabagh en 2019 », indique le dernier rapport « Freedom In the World » concernant 200 pays et territoires notés sur une échelle de 100 points.

« Il y a eu une augmentation de la concurrence et des activités de la société civile autour des élections en septembre, et l’environnement était préparé pour de nouveaux changements dans les élections de [mars] 2020 pour le président et le parlement du Nagorno-Karabakh », indique t il.

En conséquence, Freedom House a accordé 34 points au Karabagh, contre 31 en 2019.

L’Arménie a obtenu 53 points. C’est l’un des trois anciens États soviétiques « partiellement libres » où le chien de garde basé à New York a vu « des signes positifs » au cours de la dernière année. L’enquête indique que les dirigeants ukrainiens, moldaves et arméniens « ont pris les premières mesures pour déraciner les forces kleptocratiques qui ont longtemps contrecarré les aspirations démocratiques de leur pays ».

En revanche, l’Azerbaïdjan a de nouveau été classé « non libre », Freedom House abaissant son score de 11 à 10.

« Le pouvoir dans le régime autoritaire de l’Azerbaïdjan reste fortement concentré entre les mains d’Ilham Aliev, qui est président depuis 2003, et de sa famille élargie », indique le rapport. « La corruption est endémique, et l’opposition politique officielle a été affaiblie par des années de persécution. Les autorités ont mené une vaste répression des libertés civiles ces dernières années, laissant peu de place à l’expression indépendante ou à l’activisme. »

Le gouvernement azerbaïdjanais a condamné les évaluations antérieures de Freedom House sur l’Azerbaïdjan et en particulier le Karabagh, affirmant qu’elles mettent en évidence « l’attitude partiale du chien de garde envers l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ». Bakou n’a pas immédiatement réagi à la dernière enquête mondiale.

Freedom House a amélioré le statut de la république non reconnue à population arménienne, qui a rompu avec la domination azerbaïdjanaise au début des années 1990, de « non libre » à « partiellement libre » en 2013. Elle a attribué cela à une élection présidentielle « compétitive » tenue au Karabagh. en 2012.

Les prochaines élections devraient être les plus démocratiques, les plus compétitives et les plus imprévisibles de l’histoire du Karabagh.