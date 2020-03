Les citoyens d’Arménie et de Géorgie pourront passer sous peu la frontière arméno-géorgienne avec seulement leur carte d’identité

Lors de la visite officielle du Premier ministre arménien Nikol Pachinian en Géorgie, l’Arménie et la Géorgie ont signé un accord de passage frontalier entre les deux pays. Ainsi les citoyens arméniens et géorgiens traverseront sous peu la frontière entre l’Arménie et la Géorgie avec seulement leur carte d’identité. « Nous nous sommes accordés sur cela a affirmé Nikol Pachinian. Par ailleurs répondant aux journalistes sur la coopération militaire arméno-géorgienne, le Premier ministre arménien a dit « le peuple arménien et géorgien ont vécu ensemble dans cette région durant des millénaires et n’ont pas une histoire de sentiments ennemis. En construisant la stratégie de coopération militaire nous devons avoir pour objectif non pas pour les 1 à 5 ans, mais pour les 50, voir 500 prochaines années ».

Krikor Amirzayan