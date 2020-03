Henrikh Mkhitaryan vient d’être papa d’un garçon du nom d’Hamlet

Henrikh Mkhitaryan (31 ans), l’international arménien et joueur de l’AS Roma est papa. Le plus célèbre footballeur arménien de l’histoire a été le 4 mars père d’Hamlet, le nouveau-né qui a ainsi pris le nom du père d’Henrikh Mkhitaryan, Hamlet Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan s’est marié en juin 2019 à l’île arménienne San Lazzaro de Venise avec Betty Vardanyan la fille de l’homme d’affaire Mikhaïl Vardanyan propriétaire du groupe « Grand Tabacco » qui fut le plus important payeur d’impôt en Arménie en 2019.

Hamlet Mkhitaryan (en arménien Համլետ Մխիթարյան, 1962-1996) fut un brillant footballeur arménien évoluant à l’Ararat d’Erévan et international arménien. Il disparut à Erévan à l’âge de 33 ans, victime d’une terrible maladie. Hamlet Mkhitaryan avait quitté l’Arménie pour évoluer en France. De 1989 à 1994 à l’ASOAV Valence (L’association Sportive d’origine arménienne de Valence) où il a disputé 112 rencontres et marqué 30 buts. Il était l’un des acteurs de la montée de l’équipe arménienne en Division 2 professionnelle. Fait unique dans l’histoire du football français avec un club d’origine non française en championnat professionnel. Puis il avait évolué à l’Ararat d’Issy-les-Moulineaux (1994-1995) avant de rejoindre l’Arménie où il devait disparaitre le 2 mai 1996.

A Valence (Drôme) où nous l’avions côtoyé, son souvenir reste encore intact auprès de tous les amoureux du football.

Krikor Amirzayan