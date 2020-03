Les troublants rapports de Rachida Dati avec l’Azerbaïdjan Une tribune signé Patrick Karam (président de la Chrédo), Mourad Papazian et Ara Toranian (coprésident du CCAF)

Comment ne pas s’inquiéter de la candidature de Rachida Dati lorsque l’on est à la fois attaché à la question arménienne, à celle des Chrétiens d’Orient, à la défense des droits de l’Homme et à l’image de Paris ?

La maire du 7e arrondissement est en effet connue pour sa grande proximité avec l’Etat autoritaire et antidémocratique azerbaïdjanais. Elle a été membre du Conseil d’administration de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan (AAA), considéré comme le « principal instrument » de la diplomatie du caviar en France. Or cette pétrodictature, qui foule au pied les droits de son peuple et fait peser un risque permanent pour la paix dans le Caucase - en menaçant notamment l’Arménie-, représente aussi un danger pour l’intégrité morale des instances européennes en butte à ses tentatives de corruption.

Faut-il rappeler que Madame Dati, qui affirme son soutien à Bakou, s’était opposée en 2017, à une enquête du Parlement européen sur « les tentatives de l’Azerbaïdjan (…) d’influencer les décideurs européens par des moyens illégaux » ?

