MCAGD : Exposition de photographies « Lettres d’Arménie »

La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble invite le public à une exposition de photographies de Mme Henriette Ponchon de Saint André « Lettres d’Arménie », au profit des stages de danse qui se sont déroulés en juillet 2019 à Sévan et Gavar en Arménie.

Inauguration le mardi 10 mars à 18H30 à la Maison de l’international (1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble)

A la faveur de leurs coopérations avec des collectivités locales arméniennes, la Ville de Grenoble et le Conseil Départemental de l’Isère (respectivement en partenariat avec la Ville de Sevan et la Préfecture du Guégharkunik) proposent, en partenariat avec la Compagnie Hallet Eghayan, une exposition de photographies de Mme Henriette Ponchon de Saint André « Lettres d’Arménie ».

Ces collectivités ont appuyé le projet de la Compagnie Hallet Eghayan d’animer des stages de danse à Sévan et à Gavar auprès des bénéficiaires des projets menés en matière de promotion de la francophonie. Ce projet a été conçu en lien avec la création chorégraphique de la Compagnie Hallet Eghayan « Un rameau sortira », commande du Musée Départemental de Saint Antoine l’Abbaye pour juillet 2020.

Les stages se sont déroulés du 14 au 21 juillet 2019. En amont de de la venue des danseurs de la Compagnie, un travail de déclamation de poèmes arméniens choisis et un travail basé sur l’origine de l’écriture arménienne a été réalisé avec les jeunes élèves.

L’objectif des stages était de faire partager aux stagiaires francophones une approche de la danse contemporaine à travers des thématiques faisant fortement références à la culture arménienne.

L’illustre photographe Henriette Ponchon de Saint André nous restitue par cette exposition l’intensité des échanges qui se sont noués et la richesse des créations chorégraphiques nées pendant cette semaine en Arménie.

15 Cours de la Libération et du Général de Gaulle 38100 Grenoble

04 76 48 59 38

maison.armenienne@mcagd.com