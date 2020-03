Le calendrier des rencontres de l’Arménie en Ligue des Nations (Groupe 2, division C)

L’Arménie est dans le Groupe 2 (division C) de la Ligue européenne des nations. Les rencontres se déroulant en 2020 et 2021. L’Arménie est en compagnie de la Géorgie, l’Estonie et de la Macédoine du Nord. Le septembre 2020 l’Arménie se déplacera en Macédoine du Nord pour son premier match. Puis elle recevra l’Estonie (8 septembre), la Géorgie (8 octobre), se déplacera en Estonie (11 octobre), en Géorgie (13 novembre) et recevra la Macédoine du Nord (16 novembre).

Krikor Amirzayan