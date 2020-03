Paris, 4 mars 2020 (AFP) - Marine Le Pen a vu mercredi dans l’afflux de

migrants à la frontière gréco-turque, après l’ouverture par la Turquie de ses

frontières, une « tentative d’invasion » et loué la "leçon de résistance et de

patriotisme« des Grecs qui »se défend(ent) en protégeant seuls leurs

frontières".

La présidente du Rassemblement national a dénoncé "une Europe molle et

asservie qui ne dit rien", dans une vidéo postée sur Twitter, alors que de

nouveaux heurts ont éclaté mercredi entre réfugiés et policiers à la frontière

grecque.

Face à cette nouvelle vague migratoire, la présidente de la Commission

européenne Ursula von der Leyen, qui s’est dite mardi « aux côtés » de la Grèce,

a promis à Athènes « 700 millions d’euros », dont la moitié immédiatement.

Pour Marine Le Pen, "l’Europe doit se rendre à l’évidence et prendre

conscience qu’elle vit une tentative d’invasion« , un terme »pas trop fort« selon elle »lorsqu’un pays masse des milliers d’hommes à une frontière et

leurs commande d’y entrer en force".

Le RN est, lui, "aux côtés des Grecs (...) qui se défend(ent) en protégeant

seuls leurs frontières« et »défendent les nôtres en luttant physiquement avec

courage contre une submersion« , a poursuivi Marine Le Pen, tandis qu’ »Emmanuel

Macron, obligeant la France à une solidarité absurde envers l’Otan, soutient

de facto les volontés guerrières de la Turquie d’Erdogan", a-t-elle fustigé.

Elle a appelé à "sortir du commandement intégré de l’Otan et de la logique

de ces alliances dangereuses« , à »sans attendre suspendre Schengen qui

organise l’ouverture à tout-va de nos frontières« et à »déclarer un moratoire

immédiat sur l’immigration" en France.

A droite, le président du groupe LR à l’Assemblée nationale Damien Abad a

dénoncé sur BFMTV et RMC la "politique de chantage ignoble de Erdogan qui se

fait sur le dos des migrants et de l’Union européenne", et appelé Emmanuel

Macron à demander l’organisation d’un Conseil européen des chefs d’Etat et de

gouvernement.

Il a jugé que la situation était "une honte pour l’Europe qui n’a pas été

capable de mettre en œuvre une politique commune d’asile, d’immigration et de

contrôle aux frontières".

De l’autre côté de l’échiquier politique, le secrétaire national du PCF

Fabien Roussel a dénoncé « l’accord honteux » signé par l’UE qui donnait "la

responsabilité de contenir les migrations à Erdogan", et appelé la communauté

internationale à saisir rapidement le Conseil de sécurité de l’ONU pour une

paix immédiate en Syrie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mercredi qu’une résolution

de la crise migratoire passait par un soutien européen à Ankara en Syrie.