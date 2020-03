Erdogan dit espérer parvenir avec Poutine à un cessez-le-feu à Idleb

Ankara, 4 mars 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

déclaré mercredi qu’il espérait obtenir un cessez-le-feu dans la région

syrienne d’Idleb (nord-ouest), lors de sa rencontre prévue jeudi avec son

homologue russe Vladimir Poutine.

Dans des déclarations à la presse à Ankara, M. Erdogan a affirmé qu’il

espérait « obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible dans la région »

d’Idleb, où Ankara mène une opération contre le régime de Bachar al-Assad,

lors de ce sommet jeudi à Moscou.

Le régime syrien, appuyé par Moscou, mène depuis décembre une offensive

pour reprendre la province d’Idleb, ultime bastion de rebelles pro-Ankara et

de jihadistes dans le nord-ouest de la Syrie.

Les combats et bombardements ont provoqué une catastrophe humanitaire,

faisant près d’un million de déplacés.

La Turquie a lancé une offensive d’envergure contre les forces du régime

syrien à Idleb après la mort le 27 février de plus de 30 soldats turcs dans

des bombardements aériens attribués au régime de Bachar al-Assad.

M. Erdogan a déclaré samedi qu’il avait sommé la Russie de s’"ôter de son

chemin" en Syrie, lors d’un entretien téléphonique la veille avec M. Poutine.

Cette escalade a fait voler en éclats un accord conclu entre les deux

dirigeants à Sotchi en 2018 pour faire cesser les combats à Idleb et y

instaurer une zone démilitarisée. Elle a aussi donné lieu à de vifs échanges

entre Ankara et Moscou principaux acteurs internationaux dans le conflit en

Syrie où ils tentent de favoriser un règlement en dépit de leurs intérêts

divergents.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a pour sa part appelé mercredi

la Russie à « respecter ses engagements en tant que garant » de l’accord de

Sotchi.

Il a aussi exhorté Moscou à "user de son influence sur le régime syrien

pour mettre fin à ses attaques" dans la région d’Idleb.

Afin d’obtenir davantage de soutien des Occidentaux sur le dossier syrien,

la Turquie a annoncé la semaine dernière l’ouverture de ses frontières avec

l’Europe pour laisser les migrants qui se trouvent sur son territoire.