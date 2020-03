Conférence - Retour sur le roman iconoclaste de Vahé Ochagan

La prochaine séance du séminaire de la Société des Etudes Arméniennes aura lieu :

Le jeudi 19 mars 2020 de 18h00 à 20h, à l’INALCO – 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, salle 3.15.

Avec Krikor Beledian (Inalco, sous réserve), Anaïd Donabédian (Inalco-SEA), Taline Ter Minassian (Inalco-SEA) et Houry Varjabedian (Editions Parenthèses)

Retour sur le roman iconoclaste de Vahé Ochagan (Onction - Odzum), Editions Parenthèses, à l’occasion de sa traduction par Anahide Ter-Minassian.

https://editionsparentheses.com/Onction?idart=737&nouveauA=rechercheA&recherche=Oshagan

Le 4 avril 2018, à l’occasion de la table ronde qui a précédé la projection du film de Hrayr Eulmessekian sur Vahé Oshagan, Anahide Ter Minassian avait évoqué ce roman iconoclaste qu’elle venait de traduire et qu’elle pensait confier à un éditeur. Depuis, Anahide Ter Minassian nous a quittés et sa traduction a été publiée par les éditions Parenthèses. La séance sera consacrée à la présentation de l’ouvrage, à une discussion sur la place qu’il faut donner à ce roman dans la littérature arménienne contemporaine de la diaspora, et aux enjeux de traduction qu’il soulève.

Le roman :

Philadelphie, un dimanche d’hiver, froid et humide. Le prêtre de l’église Saint-Serge se prépare pour la messe. Les fidèles arrivent petit à petit et garent leurs berlines américaines rutilantes sur le parking. Trois jeunes gens sont là, prêts pour une « opération ». « C’est une église ordinaire, très banale, construite dans le mensonge et l’ennui. C’est clair, tous les dimanches, les mêmes gens se réunissent, s’assoient à la même place, puis la douleur d’un péché, le sentiment d’avoir trahi les siens, leur père, leurs enfants, leur dieu, leur ronge le cœur, mais ils pensent toujours à autre chose. Et ils ont froid, ils ont froid. » Chacun est figé dans sa solitude. Les jeunes veulent détruire tout cela et faire du neuf. Jacques est communiste, originaire de France, Sona, de Beyrouth, appartient à l’Armée secrète et Bruce est né et a grandi aux États-Unis. Ils ont préparé de longue date leur action, et là, non loin de la route 95 qui va à New York, ils vont choquer, casser les tabous. Cagoulés ils vont tétaniser les fidèles présents si divers et pourtant si conventionnels, en diffusant du jazz pour couvrir les chants liturgiques, prenant en otage l’assistance, allant jusqu’à dénuder le prêtre. Ces trois jeunes, sont-ils des terroristes, des rebelles, des révolutionnaires ? « Voilà notre action, nous allons frapper là où existe une légende morte, une fable vaincue par la vie... »

L’auteur :

Vahé Oshagan (1922-2000), poète, écrivain et critique, est considéré comme une des figures majeures de la littérature contemporaine arménienne au XXe siècle. En 1946, il quitte le Moyen-Orient pour étudier la littérature à Paris. En 1952 il y retourne et s’installe à Beyrouth où il enseigne. C’est en 1956 qu’il publie ses premiers livres de poésie La fenêtre, puis La ville. En 1975, il rejoint les États-Unis où il enseigne la littérature à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie où il meurt.