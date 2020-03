Les pays de l’UE d’accord pour contribuer à une intervention (Frontex)

Les pays membres de l’UE ont confirmé mardi à

l’agence européenne de contrôle des frontières Frontex leur accord pour

contribuer à une intervention rapide pour aider la Grèce face à l’afflux de

milliers de migrants via la Turquie.

Le conseil d’administration de Frontex, composé de représentants des gardes

frontières des pays membres et de la Commission européenne, a souligné que

l’agence « appuyait complètement » la Grèce face à cette situation et agirait

« dans l’esprit de solidarité européenne », indique un communiqué.

Les Etats membres "confirment être prêts à apporter leurs contributions (...)