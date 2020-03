Communiqué de l’association des Arméniens de Créteil

Il semblerait qu’une polémique s’intensifie autour des candidats aux élections municipales. Il faut cependant comprendre et admettre que c’est le droit le plus démocratique que d’interpeller de futurs candidats sur des problèmes fondamentaux qui touchent les citoyens.

Les cristoliens d’origine arménienne demandent simplement au candidat d’origine turque de reconnaître le passé.

Il est inutile d’en faire une montagne, et de se réfugier derrière des arguments « indignés ». A moins que cette attitude nécessite au candidat de franchir cette même montagne. Alors, oui, il est compréhensible alors qu’il faut un courage certain.

L’association des arméniens de Créteil se félicite d’avoir par le biais de sa municipalité des relations privilégiées avec l’Arménie.

L’association des arméniens de Créteil a besoin d’avoir des réponses claires de l’ensemble des candidats aux questions fondamentales d’intégration et de citoyenneté : respect de la commémoration du 24 avril 1915, reconnaissance du génocide perpétré contre les arméniens.

A questions simples, réponses simples.

Association des Arméniens de Créteil