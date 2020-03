Municipales : les candidats soutenus par le CDCA

Le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) appelle les Français d’origine arménienne et plus largement les amis de la cause arménienne, d’où qu’ils viennent, à se mobiliser avec un sens aigu du devoir civique pour la réussite des échéances électorales municipales des 15 et 22 mars. Il invite chacun à faire œuvre de citoyenneté en orientant leurs choix en fonction de ses convictions personnelles et de son échelle de valeurs.

Le CDCA, de son côté, est très attentif à la situation de personnalités qui se sont investies en faveur de la cause arménienne. A cet effet, il entend exprimer des prises de positions nettes, en conformité avec ses engagements. Durant ces dernières années, l’engagement total de Maires aux côtés de collectivité de l’Artsakh a été un élément de controverse de premier plan. Des Maires se sont engagés en faveur de l’Artsakh avec un dévouement qui force l’admiration.

Aussi, le CDCA espère, vivement, l’élection de François Pupponi, à la Mairie de Sarcelles ; Pascal Doll, Maire d’Arnouville-les-Gonnesses ; Luc Carvounas, à la Mairie d’Alfortville ; Marlène Mourier, Maire de Bourg-lès-Valence ; Nicolas Daragon, Maire de Valence ; Laurence Fautra, Maire de Décines-Charpieu ; Nathalie Nieson, Maire de Bourg-de-Péage ; Thierry Kovacs, Maire de Viennes ; Gael Perdriau, Maire de Saint-Etienne. Ces élus ont tous signé une charte d’amitié avec une commune d’Artsakh, au regard de leur engagement, des risques qu’ils ont encourus face aux procédures administratives lancées par le Gouvernement, le CDCA appelle à leur élection. Le CDCA tient, tout particulièrement, à appuyer son soutien à Laurence Fautra, qui fait l’objet d’une campagne ignominieuse. Il rappelle, à ce titre, que l’extrême droite ne sera jamais une opinion comme un autre, et que s’engager en faveur de l’extrême droite, c’est trahir la cause arménienne.

Par ailleurs, et conformément à sa préoccupation permanente sur la question de l’Artsakh, le CDCA exprime sa plus vive inquiétude à propos du choix du parti Les Républicains d’avoir propulsé Rachida DATI tête de liste à la Mairie de Paris, dont les liens avec la dictature azerbaïdjanaise ne sont plus à démontrer. Il appelle d’une part à faire bloc contre cette candidature et d’autre part à soutenir Anne Hidalgo, fidèle alliée de la cause arménienne.

Sur le même sujet, le CDCA accueille avec le plus grand intérêt la candidature de Mme Martine Vassal à Marseille, qui s’est engagée une fois élue Maire de Marseille à signer, une déclaration d’amitié avec l’Artsakh, dans le sillage du geste historique effectué par Laurent Wauquiez, pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CDCA observe avec le plus grand intérêt dans les secteurs composés des 11e et 12e arrondissements d’une part et 9e et 10e arrondissements d’autre part, les candidatures de Valérie Boyer, fidèle alliée de la cause arménienne, et de Guy Teissier, Président du Cercle d’amitié France-Artsakh, tous deux sur les listes de Martine Vassal, qui relèvent de l’évidence.

Le CDCA accueille, naturellement avec le plus grand enthousiasme, la candidature de l’un de ses anciens Présidents, Georges Képénékian, à la Mairie de Lyon. Dans le contexte d’éparpillement lyonnais chaque suffrage sera déterminant.

En région parisienne, le CDCA appelle à soutenir des maires en vertu de leur engagement ancien voire plus récent en faveur de la cause arménienne. Il en est ainsi de la candidature consensuelle d’André Santini, à Issy-les-Moulineaux, soutenue par la députée Florence Provendier, et de celle d’Armen Papazian, à Livry-Gargan, ancien militant du CDCA. De la même manière, le CDCA appelle à soutenir vivement, les réélections de Jean-Didier Berger, à la Mairie de Clamart, et de Stéphane Blanchet à Sevran qui entretiennent avec la communauté arménienne des liens resserrés, reposant sur le respect et la confiance mutuels.

Plusieurs militants de la cause arménienne ont fait le choix de s’investir sur les listes conduites par les candidats soutenus par le CDCA. Il convient de saluer leur engagement et de leur souhaiter bonne chance. Le CDCA regrette, en revanche, que d’autres n’aient pas fait preuve de cette même loyauté élémentaire, en s’investissant, à l’inverse, pour faire échec aux Maires investis en faveur de la cause arménienne.

A l’issue de ces élections, le CDCA travaillera avec l’ensemble des élus républicains désireux de s’investir en faveur de la cause arménienne.

