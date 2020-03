Le premier ministre géorgien a offert un chien de berger pur race caucasienne à son homologue arménien Nikol Pachinian

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui se trouve en visite officielle en Géorgie a publié sur sa page facebook la photo du petit chien Bonbor un chien-berger pur race caucasienne qui lui fut offert par son homologue géorgien Giorgui Gakharia. La famille Pachinian aime les chiens et les collectionne… « Il sera mon cinquième chien après Kaylo, Artchouk, Ambik et Molly » a écrit Nikol Pachinian qui avait vu lors de sa marche entre Gumri et Erévan en 2018 l’arrivée d’un chien, Kaylo, qui a accompagné le groupe. Un chien que le leader de « la Révolution de velours » a adopté au terme de la marche victorieuse.

Krikor Amirzayan