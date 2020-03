Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le Président du Parlement géorgien, Archil Talakvadze.

Talakvadze a souligné l’importance d’une coopération active entre les gouvernements et les parlements des deux pays et a souligné que cette visite du Premier ministre contribuerait au renforcement et à l’élargissement des liens entre les peuples arménien et géorgien. Il a salué la coopération établie entre les parlementaires tant dans les relations bilatérales que sur les plateformes internationales. Le Président du Parlement géorgien a également souligné le rôle de la communauté arménienne locale dans le développement du pays et a ajouté qu’il s’agissait d’un pont solide pour la promotion des relations entre les États.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné que le dialogue interparlementaire est particulièrement important dans les relations entre les deux pays. Nikol Pashinyan a souligné l’importance d’une coopération étroite entre les députés, soulignant que les relations étroites des parlementaires arméniens et géorgiens ont une contribution importante au développement de relations de bon voisinage entre les deux pays.

Nikol Pashinyan et Archil Talakvadze ont souligné que grâce à un dialogue intensif, l’Arménie et la Géorgie peuvent trouver de nouvelles opportunités pour la réalisation de projets et programmes conjoints mutuellement avantageux.