Rencontre entre Nikol Pashinyan et Salomé Zourabichvili à Tbilissi

La visite officielle du Premier ministre Nikol Pashinyan en Géorgie se poursuit. Le Chef du gouvernement arménien a été accueilli par la Présidente géorgienne Salomé Zourabichvili.

Saluant le Premier ministre arménien, Mme Zourabichvili a apprécié hautement la qualité des relations amicales entre les deux pays et a noté que les questions et les initiatives discutées lors des réunions d’aujourd’hui donneraient un nouvel essor au développement et au renforcement des relations.

Nikol Pashinyan a noté qu’il est heureux de rencontrer Mme Zourabichvili dans le cadre de sa visite officielle en Géorgie et de discuter des perspectives d’approfondissement et de développement des relations entre les deux pays. « C’est un plaisir de vous revoir. Je peux affirmer que depuis notre première réunion, les relations arméno-géorgiennes se sont développées positivement », a déclaré Pashinyan, se déclarant confiant que grâce à sa visite, de nouvelles opportunités de développement de la coopération bilatérale se présenteraient.

Nikol Pashinyan et Salomé Zourabichvili ont discuté d’un certain nombre de questions à l’ordre du jour des relations arméno-géorgiennes. Ensuite, les discussions se sont poursuivies dans le cadre du dîner officiel.