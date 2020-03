Les Premiers ministres arménien et géorgien ont fait des déclarations aux représentants des médias

Après leur entretien, les Premiers ministres arménien et géorgien Nikol Pashinyan et Giorgi Gakharia ont fait des déclarations aux représentants des médias sur le résultat des pourparlers.

Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia : « Je salue le Premier ministre arménien. C’est un grand honneur pour moi d’avoir l’opportunité de vous accueillir à Tbilissi, en Géorgie. Comme on le sait, les relations amicales de nos pays ont une histoire de millénaires et nous devons travailler chaque jour pour rendre notre coopération encore plus efficace.

Monsieur le Premier ministre, je vous remercie tout d’abord de ma visite à Erevan et de votre accueil chaleureux. Nous en avons parlé et je suis sur que votre visite d’aujourd’hui sera encore plus efficace pour permettre aux citoyens de nos pays de voir un développement plus important en matière économique et de sécurité.

Nous avons parlé aujourd’hui de l’approfondissement des relations amicales entre nos pays. Nous avons également abordé les autres domaines importants- sécurité, culture, éducation, économie et nous avons prescrit des plans qui porteront les relations de nos deux pays à un nouveau niveau qualitatif.

La partie géorgienne a souligné l’importance du développement démocratique dans notre région pour le développement économique et culturel et a noté que la décision d’adhérer au partenariat euro-atlantique appartient aux citoyens géorgiens et nous sommes sur cette voie.

"Malgré les différentes orientations de la politique étrangère de nos deux pays, nous sommes du même avis qu’il ne peut y avoir aucune autre dimension dans ce domaine et soulignons que la qualité de la démocratie contribuera à l’efficacité de la coopération dans les domaines de l’économie, de la culture et d’autres questions. Nous saluons la coopération active de la Géorgie au sein du Partenariat oriental et pensons que c’est dans cette direction que nos pays devraient coopérer efficacement.

Monsieur le Premier ministre, merci encore pour la visite que la partie géorgienne a effectuée à Erevan. Bienvenue à Tbilissi et je suis sûr que nous passerons ces deux jours efficacement dans l’intérêt de nos citoyens."

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a répondu :

« Honorable Monsieur le Premier Ministre,

Chers représentants des médias,

Mesdames et messieurs,

Tout d’abord, en mon personnel et au nom de tous les membres de la délégation arménienne, je voudrais remercier le Premier Ministre géorgien Giorgi Gakharia pour l’invitation et l’accueil chaleureux en Géorgie. Je suis plus qu’heureux d’avoir l’opportunité de rencontrer nos amis.

J’ai déclaré à maintes reprises que la poursuite du développement des relations avec la Géorgie est l’une des priorités les plus importantes de la politique étrangère de notre pays. Je suis plus que convaincu qu’il y a toutes les conditions préalables à cela.

Il ne fait aucun doute que l’amitié séculaire fondée sur des valeurs communes et un patrimoine historique constitue une base solide et un terrain fertile pour notre coopération.

Je suis heureux de constater que de nouveaux facteurs sont apparus aujourd’hui qui rendent notre amitié inséparable et renforcent encore notre désir de coopération. C’est avant tout une vision partagée de nos deux peuples construisant un avenir fondé sur des valeurs démocratiques qui n’est plus irrévocable en nous et qui a acquis le pouvoir de la foi.

En effet, la victoire de la démocratie et l’instauration de l’état de droit ont ouvert de nouveaux horizons pour développer la coopération entre nos deux pays dans divers domaines.

Les pourparlers entre moi et M. Gakharia aujourd’hui nous ont permis de poursuivre nos discussions à Erevan en octobre dernier.

Nous avons noté avec satisfaction qu’après une longue pause, la Commission intergouvernementale arméno-géorgienne a tenu sa réunion à Erevan en juin dernier.

Nous avons évoqué la nécessité d’une mise en place cohérente de projets prometteurs dans les domaines des transports, de l’énergie et d’autres domaines. L’importance de développer le potentiel de transit des deux pays a été soulignée. Il ne s’agit pas seulement de routes terrestres, mais aussi d’électricité et de télécommunications (Internet / câble).

Nous avons présenté un certain nombre de propositions de coopération concernant les domaines des hautes technologies, de l’éducation et des sciences. L’importance de renforcer le lien entre les jeunes a été soulignée. Nous avons également suggéré de prendre des mesures pour renforcer le lien entre les organisations de la société civile dans les deux pays.

Avec mon homologue géorgien, nous avons également évoqué la sécurité et la paix régionales. Il est clair que le partenariat arméno-géorgien est l’une des garanties les plus importantes de stabilité dans notre région.

Concernant les problèmes régionaux, je voudrais exprimer ma conviction que le seul moyen de les résoudre est des négociations exclusivement pacifiques, sans alternative.

Je suis également sûr que chaque conflit a ses propres particularités. À cet égard, j’accorde une grande importance au maintien d’une position équilibrée sur les questions sensibles.

Dans le contexte des relations fraternelles arméno-géorgiennes traditionnelles, je voudrais souligner la contribution importante que les Arméniens de Géorgie ont apportée. Nous sommes reconnaissants des efforts constants des autorités géorgiennes pour préserver l’identité nationale, le patrimoine culturel et spirituel des Arméniens de la Géorgie.

Pour terminer, je voudrais réitérer l’importance de contacts réguliers de haut niveau et remercier encore une fois le Premier ministre géorgien d’avoir organisé l’accueil de la délégation arménienne à cet haut niveau. »

Le Premier ministre a noté que aujourd’hui c’est la Fête des Mères en Géorgie et a félicité toutes les mères géorgiennes à l’occasion de la Fête.